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市场报道 | 2016年 8月 25日 星期四 03:29 BJT

纽约期市：期棉下跌，因德克萨斯州降雨和美元走强

路透8月24日 - 期棉周三跌至逾一周来最低，受压于美国主要种植区降雨和美元走强。

“周二晚间西德克萨斯州有阵雨和降水，以及美元走高可能限制了买盘兴趣，”独立棉花交易员和Risk Analytics顾问Louis Rose称。

根据Eastern　Trading董事长兼联合创始人Jordan Lea，8月的降雨虽然来得有点晚，但对作物有利。

“昨晚德克萨斯州拉伯克的降雨对作物非常有利，”Lea称。

市场等待美国农业部周四发布出口销售报告。

12月期棉 收跌0.65美分，或0.95%，报每磅67.79美分，交易区间为67.55-68.88美分。

美元指数 升0.25%，跟踪19种商品的汤森路透核心商品CRB指数 下跌1.51%。

期货市场总成交量增加4,449口，至15,965口。数据显示，前一交易日未平仓合约减少300口至228,356口。(完)

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日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 刘静；审校 利棣儿)

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