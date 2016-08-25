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市场报道 | 2016年 8月 26日 星期五 04:58 BJT

纽约期市：期棉上扬，因出口销售数据利多和经认证库存减少

路透8月25日 - 期棉周四小涨，受助于美国政府发布的利多出口销售
报告，以及经认证的棉花库存下降。
    
    农业部报告，截至8月18日当周，净出口美国陆地棉27.59万出口包，
之前一周为20.5万包。
    
    经认证的棉花库存下降，以及出口销售数据可能会抵消主要产棉区降
雨给棉价带来的负面影响，法国兴业银行驻纽约的商品董事Michael McDo
ugall说，降雨对棉花作物生长有利。
    
    ICE-12月期棉 收涨0.25美分，或0.37%，报每磅68.04美分，盘
中交易区间为67.07-68.4美分。
    
    8月24日，可用于交割的棉花认证库存总计为51,263包，低于前一日
的62,291包。
    
    美元指数 下跌0.04%。汤森路透核心商品CRBI指数 上
扬0.27%。(完)    
    
      
      
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 (编译 母红; 审校 利棣儿)

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