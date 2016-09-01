纽约期市：期棉跳涨，因飓风忧虑和美国出口销售数据强劲

路透9月1日 - 期棉周四跳涨，录得约七周以来最大盘中百分比升幅，因担心墨西哥湾的飓风可能损害作物，且价格受到美元走弱和上周出口销售数据强劲的支撑。

热带风暴Hermine已经演变成飓风，向佛罗里达州北部墨西哥湾移动。在横扫佛罗里达州海岸沿线后，预计将影响整个北部地区，进入乔治亚州，然后席卷美国大西洋沿岸地区。

“南乔治亚每小时风速将达到60英里，这对作物有害，”Keith Brown and Co的Keith Brown称。他还补充道，美元走弱，出口销售报告有利也推高棉花价格。

美国政府的数据显示，截至8月25日当周，净出口销售高地棉30.92万包，前周销售27.59万包。

在连续三日持于65.5美分之上后价格上涨，受助于加工厂的新买兴，以及出口销售报告强劲，Plexus Cotton的风险管理董事Peter Egli称。

次月12月合约 收高2.6美分，或3.96%，报每磅68.18美分，交易区间为65.45-68.3美分。合约录得自7月12日以来最大的单日百分比涨幅。

美元指数 下跌0.40%，汤森路透跟踪19种主要商品的CoreCommodity CRB指数 下跌1.11%。(完)

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