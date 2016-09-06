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市场报道 | 2016年 9月 7日 星期三 03:24 BJT

纽约期市：期棉触及逾两周高位，因美元走软

路透9月6日 - 期棉周二攀升至逾两周高位，受助于美元走软，和需求增加。今日稍后，美国农业部将公布周度作物生长报告。

“过去一个月，棉花销售强劲，”Varner Brokerage的总裁Rogers Varner说。

ICE-12月期棉合约 收涨1.45美分，或2.14%，报每磅69.24美分，盘中交易区间为67.63-69.38美分，后者为8月19日以来最高。

美元指数 下跌1.11%。汤森路透核心商品CRB指数 上涨0.52%。(完)

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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)

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