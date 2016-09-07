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市场报道 | 2016年 9月 8日 星期四 04:38 BJT

纽约期市：期棉触及三周高位，因油价和谷物价格反弹

路透9月7日 - 期棉周三涨至三周来最高水平，受助于油市和谷物市场价格上涨，美国政府将于下周发布月度供需报告。

“我们看见一些谷物市场大涨带来的推动，以及油市提供的一些间接帮助，”法国兴业银行商品部门董事Michael McDougall称。

市场还消化了周二收盘后发布的美国农业部周度作物生长报告，报告显示，48%的美国棉花评级为优良，与前周一致。

12月期棉 收高0.3美分，或0.43%，报每磅69.54美分，交易区间为68.59-69.59美分，后者为8月18日以来最高。

美国玉米、大豆和小麦周三均上涨1%或更多。

油价周三上涨1.5%，因市场聚焦世界主要产油国达成冻产协议的可能性。布兰特原油 升0.72美元，报收每桶47.98美元；美国原油 收盘上涨0.67美元，报每桶45.50美元。这是美国原油期货连续第三日收高。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)

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