纽约期市：期棉从昨日触及的三周高位回落，因美元上涨

标题新闻：马来西亚将毛棕榈油2月出口税率从1月的7%上调到7.5%--马来西亚棕榈油总署(MPOB)
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路透9月8日 - 期棉周四下跌，从前一交易日触及的三周高位回落，在美国农业部周五发布周度出口销售数据前窄幅波动。
美元小幅走高打压棉花价格，Risk Analytics的独立棉花交易员和顾问Louis Rose称。
Rose还表示，周五的出口销售报告需要显示陆地棉净销量大于35万包，才能使期棉价格在下周一美国政府发布全球农产品供需报告前维持升势。前周出口销售陆地棉30.92万包。
次月12月期棉合约 本周至今录得2.2%的升幅。
12月合约收跌0.25美分，或0.36%，报每磅69.29美分，盘中交易区间为68.92-69.53美分。
美元指数 上涨0.12%，跟踪19种商品的汤森路透核心商品CRB指数 上涨1.73%。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)
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路透台北1月16日 - 台湾股市周一随亚股收跌近1%，连续第二日收跌。分析师表示，台币上周随亚币强涨 ，今日则拉回整理，带动台股短多获利了结卖压增温，短线料大盘回档幅度有限，暂在月线9,250点附近寻求 支撑。 台湾加权股价指数 收跌0.92%,至9,292.33点；今日成交初值 为572.57亿台币，上交易 日修正后为729.1亿。 〞亚币涨多的修正，造成台股短多的压回。〞国泰证期顾问处经理蔡明翰说。 他表示，受惠上周外资大举回流亚币并炒热亚洲股汇双涨行情，但早盘台币随韩元等亚币回落，大盘暂且 消化短线涨多获利了结卖需，但不用过度恐慌，因成交量缩，大盘料在月线暂获支撑。 至于周三适逢台指期结算，安联台湾科技基金经理人廖哲宏表示，在结算后到封关前，交易可能会比较清 淡。加上农历年来得早，电子业出现提早铺货的状况，因此若抱股过年，恐会有变数存在，建议可以观望过年 期间的消费数字与状况，若有逢回，将是进场的时候。 台币兑美元 周一早盘走贬。交易员称，韩元兑美元 回落，且股市下跌明显，此令台币
DUET集团 跳升5.4%，收在逾八年高位。此前香港富商李嘉诚旗下企业--长实地产、长江基建以及电能实业宣布组成财团，拟约74亿澳元（约424亿港元）收购澳洲能源基建企业DUET集团。 (完)