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市场报道 | 2016年 9月 9日 星期五 03:59 BJT

纽约期市：期棉从昨日触及的三周高位回落，因美元上涨

路透9月8日 - 期棉周四下跌，从前一交易日触及的三周高位回落，在美国农业部周五发布周度出口销售数据前窄幅波动。

美元小幅走高打压棉花价格，Risk Analytics的独立棉花交易员和顾问Louis Rose称。

Rose还表示，周五的出口销售报告需要显示陆地棉净销量大于35万包，才能使期棉价格在下周一美国政府发布全球农产品供需报告前维持升势。前周出口销售陆地棉30.92万包。

次月12月期棉合约 本周至今录得2.2%的升幅。

12月合约收跌0.25美分，或0.36%，报每磅69.29美分，盘中交易区间为68.92-69.53美分。

美元指数 上涨0.12%，跟踪19种商品的汤森路透核心商品CRB指数 上涨1.73%。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)

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