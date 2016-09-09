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市场报道 | 2016年 9月 10日 星期六 03:47 BJT

纽约期市：期棉受美元走强拖累下滑，关注下周一美国农业部供需报告

路透9月9日 - 期棉周五下滑，因美元走强抵消出口销售数据带来的积极影响，交易商关注下周一美国农业部将发布的全球农产品供需报告。

美国农业部周度出口销售数据显示，截至9月1日该周净出口销售陆地棉34.45万出口包，之前一周为30.92万。

“出口销售数据完美，但美元攀升让我们无暇他顾，”，棉花经纪商Keith Brown and Co负责人Keith Brown称。

美元周五上扬，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员的讲话带动了投资人对短期内加息的预期。

12月期棉合约 收跌0.21美分，或0.30%，报每磅69.08美分，盘中交易区间为68.25-69.38美分。本周12月期棉上扬1.9%。

美元指数 上涨0.43%，跟踪19种商品的汤森路透核心商品CRB指数 下挫1.66%。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)

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