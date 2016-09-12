纽约期市：期棉骤降，因美国农业部上调库存预估

路透9月12日 - 洲际交易所(ICE)期棉录得约一个月来的最大单日跌幅，因美国农业部发布利空的全球农业供需报告。

ICE-12月合约 录得8月9日以来的最大单日百分比跌幅，此前美国农业部上调了从当前作物年度的美国和全球棉花库存预估。

美国农业部将美国产量从8月时的1,588万包上调至1,614万包，这导致到2016/17作物年度结束时，库存将达到490万包，高于8月时预估的470万包。

预估对棉花略微“利空”，因将美国库存提高至预估区间的高端，Rabobank分析师称。

Risk Analytics独立棉花交易员和顾问Louis Rose称，预计美国棉花需求前景将不会减弱。

但Rose预计，对美国供应的需求将强劲。

12月期棉 收跌2.39美分，或3.46%，报每磅66.69美分，盘中低见66.61美分，为9月1日以来最低水平。

美国农业部还将全球产量和年底库存分别提高至1.0247亿包和8,981万包。

农业部还将全球需求从上月预估的1.1126亿包小幅下调至1.1123亿包。

周五美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，投机客四周来首次提高棉花净多头头寸，增加3,645口，至72,941口。(完)

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