纽约期市：期棉骤降，因美国农业部上调库存预估

****日韩经济指标预测--1月16日-1月23日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月15日(日) 2350 日本企业物价指数(较前月) 12月 +0.3% +0.4% (较上年同期) -1.5% -2.2% 2350 日本机械订单(较前月) 11月 -1.7% +4.1% (较上年同期) +8.1% -5.6% 1月16-22日 -- 韩国贸易收支(亿美元) 12月修正值 --
路透9月12日 - 洲际交易所(ICE)期棉录得约一个月来的最大单日跌幅，因美国农业部发布利空的全球农业供需报告。
ICE-12月合约 录得8月9日以来的最大单日百分比跌幅，此前美国农业部上调了从当前作物年度的美国和全球棉花库存预估。
美国农业部将美国产量从8月时的1,588万包上调至1,614万包，这导致到2016/17作物年度结束时，库存将达到490万包，高于8月时预估的470万包。
预估对棉花略微“利空”，因将美国库存提高至预估区间的高端，Rabobank分析师称。
Risk Analytics独立棉花交易员和顾问Louis Rose称，预计美国棉花需求前景将不会减弱。
但Rose预计，对美国供应的需求将强劲。
12月期棉 收跌2.39美分，或3.46%，报每磅66.69美分，盘中低见66.61美分，为9月1日以来最低水平。
美国农业部还将全球产量和年底库存分别提高至1.0247亿包和8,981万包。
农业部还将全球需求从上月预估的1.1126亿包小幅下调至1.1123亿包。
周五美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，投机客四周来首次提高棉花净多头头寸，增加3,645口，至72,941口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月15日(日) 2350 日本企业物价指数(较前月) 12月 +0.3% +0.4% (较上年同期) -1.5% -2.2% 2350 日本机械订单(较前月) 11月 -1.7% +4.1% (较上年同期) +8.1% -5.6% 1月16-22日 -- 韩国贸易收支(亿美元) 12月修正值 --
标售日 发行种类 宣布日 结算日 01/17/2017 四周期国库券 01/12/2017 01/19/2017 01/17/2017 13周和26周期国库券 01/12/2017 01/19/2017 01/19/2017 10年期公债 01/12/2017 01/31/2017 01/23/2017 13周和26周期国库券 01/19/2017 01/26/2017 01/24/2017 两年期公债 01/19/2017 01/31/2017 01/24/2017 四周期国库券 01/23/2017 01/26/2017 01/25/2017 两年期浮息债券 01/19/2017 01/31/2017 01/25/2017 五年期公债
(除特别说明外，均为GMT时间) 暂无重要政经日程 (完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (整理 郑茵 审校 戴素萍)