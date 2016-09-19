版本:
中国
市场报道 | 2016年 9月 20日 星期二 04:31 BJT

纽约期市：期棉跳涨，因担心印度和中国的作物受损

路透9月19日 - 期棉周一大涨近2%，为两周来最大单日升幅，因降雨可能会损坏新作物的担心激发印度和中国买盘。

Plexus　Cotton风险管理董事Peter　Egli称，由于降雨导致刚收割的新作推迟运抵仓库，印度和中国的在途库存价格上涨。

“人们感到紧张，推高了近月合约的价格。”

12月期棉合约 收高1.22美分，或1.81%，为9月6日以来的最大百分比升幅，报68.5美分。交易区间为67.18-69美分，为一周来的最高水平。

郑州期货交易所的中国棉期货 上涨1.40%，报14,500元人民币。

美元指数 下跌0.28%，跟踪19种商品的汤森路透核心商品CRB指数 上涨0.47%。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 刘静；审校 母红)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐