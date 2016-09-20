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市场报道 | 2016年 9月 21日 星期三 04:53 BJT

纽约期市：技术性反弹将期棉价格推升至一个月高位

路透9月20日 - 期棉价格周二急升逾3%，受助于技术性买盘，市场逾一个月来首次涨穿70美分水准，因担心降雨可能延误主要棉花生产国中国的收割。

“期棉价格一直难以突破70美分价位，但一旦突破，就会吸引更多买盘，”Eastern Trading主席兼合伙人Jordan Lea称。

中国的棉花收割可能被延误的传闻，以及中国本月底完成国储棉拍卖，被认为对价格构成支撑，法国兴业银行商品董事Michael McDougall称。

交易员注意到，全球范围内的一些棉花生长带预报有降雨，也刺激了投机性买盘。

但根据FCStone Merchant Services的销售董事Jim Lambert，当前的升势可能在约73美元价位到顶，因缺乏基本面支撑。

次月12月合约 收高2.3美分，或3.36%，报每磅70.8美分，交易区间为67.83-70.9美分，后者为8月15日以来最高。

根据行业调查，中国的棉花种植面积将超过之前的预期，此前夏季天气状况有利作物生长。农户正准备收割2016/17年度棉花。中国拥有全球最大纺织品市场。

郑州商交所中国棉期货 上涨1.10%，报每吨14,685元人民币。

期货市场总成交量增加13,855口，至32,268口。

数据显示，前一交易日未平仓合约增加786口，至232,379口。

美国农业部周一收盘后发布的作物生长报告显示，48%的美国棉花生长评级为优良，高于一周前的47%。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)

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