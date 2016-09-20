纽约期市：技术性反弹将期棉价格推升至一个月高位

台湾经济指标预测--1月16日至2月20日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 1月16日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/20 1600 外销订单 12月 -- +7.0% 年变动率 * 1月23日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/23 0830 季调失业率 12月 -- 3.84% 1/23 1600 工业生产指数 12月 -- +8.83% 1/24 1620 M2年增率
路透9月20日 - 期棉价格周二急升逾3%，受助于技术性买盘，市场逾一个月来首次涨穿70美分水准，因担心降雨可能延误主要棉花生产国中国的收割。
“期棉价格一直难以突破70美分价位，但一旦突破，就会吸引更多买盘，”Eastern Trading主席兼合伙人Jordan Lea称。
中国的棉花收割可能被延误的传闻，以及中国本月底完成国储棉拍卖，被认为对价格构成支撑，法国兴业银行商品董事Michael McDougall称。
交易员注意到，全球范围内的一些棉花生长带预报有降雨，也刺激了投机性买盘。
但根据FCStone Merchant Services的销售董事Jim Lambert，当前的升势可能在约73美元价位到顶，因缺乏基本面支撑。
次月12月合约 收高2.3美分，或3.36%，报每磅70.8美分，交易区间为67.83-70.9美分，后者为8月15日以来最高。
根据行业调查，中国的棉花种植面积将超过之前的预期，此前夏季天气状况有利作物生长。农户正准备收割2016/17年度棉花。中国拥有全球最大纺织品市场。
郑州商交所中国棉期货 上涨1.10%，报每吨14,685元人民币。
期货市场总成交量增加13,855口，至32,268口。
数据显示，前一交易日未平仓合约增加786口，至232,379口。
美国农业部周一收盘后发布的作物生长报告显示，48%的美国棉花生长评级为优良，高于一周前的47%。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 1月16日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/20 1600 外销订单 12月 -- +7.0% 年变动率 * 1月23日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/23 0830 季调失业率 12月 -- 3.84% 1/23 1600 工业生产指数 12月 -- +8.83% 1/24 1620 M2年增率
路透台北1月16日 - 台湾货币市场周一及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单1,439亿台币。 --102甲2期4息7亿台币。 --105甲1期1息1.3125亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 ------------------------------------------------------------------------- **宽松因素： --央行存单到期 共2兆(万亿)8,836.6亿台币，分别为： 01/17 780.00亿台币 01/18 813.00亿台币 01/19 6,262.80亿台币 01/20 1,135.50亿台币 01/23 4,004.00亿台币 01/24
* 短率持稳近期低位 * 下周资金需求料提升，值得观察 * 短票利率稍微走低 * 债券附买回市场利率略微走低 记者 高洁如 路透台北1月13日 - 台湾银行间短率周五大持稳于近期低位。资金调度人员指出，从今天起开始进入农历 春节的资金需求高峰期，尽管目前央行刻意宽松市场资金，但仍有银行偏向保守操作。 他们表示，央行刻意地宽松举措预料不致转向，本周央行仍续减发定存单，减少冲销。不过目前市场陆续 有多档国际债券将定价，且未来两周内还有公债及国库券的标售和交割，寿险及保险业资金料受到影响。 〞距离过年还有10多天，我们下周再看看。〞一位民营银行交易员表示。 交易员表示，虽然今日大型银行都已提供跨年的拆款，但是需求仍弱。后续则应观察银行给予民众提领新 钞之后的库存现金，会不会影响银行的周转金水位，转而令银行资金吃紧。 因应农历年新钞需求，台湾银行从2016年12月28日起至2017年1月16日陆续排定银行提领新钞。根据央行 统计，1月11日的通货发行数达到2兆(万亿)