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市场报道 | 2016年 9月 28日 星期三 04:21 BJT

纽约期市：ICE期棉跌至一周低点，因投机性抛盘及商品市场普跌

路透9月27日 - 期棉周二跌至一周最低水准，因在商品市场普遍走软
及美元走强的情况下，出现投机性抛售。
    
    “市场一直在横向盘整，现在终于开始向下突破了，”MCM Inc经纪J
obe Moss称。
    
    “市场目前真的没有因素走强。”Moss称。
    
    期价预计将保持在60美分水准高位，因刚收割的作物流入交易市场，
荷兰合作银行分析师在月报中指出。
    
    ICE-12月棉花合约 收低0.34美分，或0.49%，报每磅69.74美分
。交易区间为69.36-70.77美分。
            
    美元指数 升0.14%。追踪19种商品表现的汤森路透核心商品指
数 跌1.01%。(完)
    
       
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    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
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 (编译 李军; 审校 利棣儿)

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