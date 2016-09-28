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市场报道 | 2016年 9月 29日 星期四 03:12 BJT

纽约期市：ICE期棉触及一周低点，因投机性抛盘

路透9月28日 - 期棉周三连续第二日跌至逾一周最低水准，因投机商在季末抛售。

“市场今日目睹失望，”棉花经纪公司Keith Brown and Co负责人Keith Brown称。

“期棉试图上涨并升穿70美分，但可能德州不利的天气状况没有投资人预想的那么差，这导致了投机商抛售。”

市场也在等待周四美国农业部发布的周度出口销售报告。

ICE-12月棉花合约 收低1.26美分，或1.81%，报每磅68.48美分。交易区间为68.28-69.91美分，前者为9月20日来最低。

期货市场总成交量减少1,618口，至17,824口。数据显示，前一交易日未平仓合约减少94口，至253,355口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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ICE棉花 ICE棉花持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)

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