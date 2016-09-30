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市场报道 | 2016年 10月 1日 星期六 05:07 BJT

纽约期市：期棉从两周低位反弹，本月上涨4%

路透9月30日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五上扬，结束三日连跌，盘
中触及两周低位后，受空头回补和美元走软推动反弹。
    
    ICE-12月期棉合约 本周下跌近3%，创六周来最大周度跌幅，但
本月上涨约4%，本季涨幅逾5%。

    ICE-12月期棉合约收涨0.35美分，或0.52%，报每磅68.08美分，盘中
交易区间为67.12-68.39美分，前者为9月16日以来最低。

    美元指数 下跌0.09%。汤森路透核心商品CRB指数 上
涨0.26%。(完)    
    
      
      
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 (编译 母红; 审校 利棣儿)

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