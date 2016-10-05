纽约期市：期棉下跌近3%，因飓风对作物造成的威胁减弱

路透10月5日 - 期棉周三急跌近3%，录得逾三周最大盘中跌幅，因飓风Matthew对美国东南部棉花作物造成损害的威胁消退。

ICE-12月期棉合约 稍早触及70美分大关，为逾一周来首次。

“当南卡和北卡部分地区的湿度较昨日下降一半，我们看到棉花价格急速下跌。很多人都在关注飓风的动向，”法国兴业银行分析师Gabriel Crivorot表示。

飓风Matthew给北卡棉花作物的造成的损害将不及最初预想的严重，Risk Analytics的独立棉花交易员和咨询师Louis Rose表示。

ICE-12月期棉 收跌2.66%，或1.85美分，报每磅67.82美分，盘中交易区间为67.53-70美分，后者为9月27日以来最高。

期货市场总成交量增加4,815口，至23,127口。数据显示，前一日未平仓合约增加1,138口，总计为248,637口。

交易商静待美国农业部周四公布周度出口销售数据。(完)

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