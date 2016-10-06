纽约期市：期棉触及三周低位，因后续卖盘和美元走强

路透10月6日 - 期棉周四触及三周低位，因美元走强，以及飓风Matthew对美国东南部作物的威胁消退后，市场出现后续卖盘。

“当飓风Matthew将向东移动，远离棉花种植区的趋势周三明确后，市场开始抛售，且在今日持续，”Plexus Cotton的风险管理主管Peter Egli表示。

价格触及67美分后出现的棉纺厂锁定价格操作，限制了市场跌幅，Egli说。

美国农业部报告，截至9月29日当周，净出口销售美国大陆棉15.89万包，较之前四周均值低18%。

ICE-12月期棉 收跌0.32美分，或0.47%，报每磅67.5美分，盘中交易区间为66.85-68美分。

美元指数 上扬0.62%。汤森路透核心商品CRB指数 跌0.13%。(完)

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