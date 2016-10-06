纽约期市：期棉触及三周低位，因后续卖盘和美元走强

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透10月6日 - 期棉周四触及三周低位，因美元走强，以及飓风Matthew对美国东南部作物的威胁消退后，市场出现后续卖盘。
“当飓风Matthew将向东移动，远离棉花种植区的趋势周三明确后，市场开始抛售，且在今日持续，”Plexus Cotton的风险管理主管Peter Egli表示。
价格触及67美分后出现的棉纺厂锁定价格操作，限制了市场跌幅，Egli说。
美国农业部报告，截至9月29日当周，净出口销售美国大陆棉15.89万包，较之前四周均值低18%。
ICE-12月期棉 收跌0.32美分，或0.47%，报每磅67.5美分，盘中交易区间为66.85-68美分。
美元指数 上扬0.62%。汤森路透核心商品CRB指数 跌0.13%。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。