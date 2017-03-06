纽约期市：期棉升至三年高位，因中国开始拍卖国储棉获强劲需求

《国际主要央行公开市场操作一览》--5月25日
路透上海5月25日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平，这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。
路透3月6日 - 洲际交易所(ICE)期棉周一升至近三年最高价，此前中 国开始拍卖国储棉，提振了棉花需求增加的预期。 5月期棉合约 收高约1.5%，报每磅79.11美分，为2014年6月以 来最高。 “市场(对中国的拍卖）做出积极的反应，5月合约在升至新高的过程 中激发了止损买单，”Risk Analytics独立棉花交易员和顾问Louis Rose 称。 主要消费国中国周一拍卖了3.02万吨国储棉。 中国棉纺织行业协会网站上周称，将在3月6日至8月31日期间拍卖国 储棉。 5月合约 收高1.12美分，或1.44%，报每磅79.11美分，交易区 间为78.00-79.46美分。 期货市场总成交量增加6,717口，至28,091口。数据显示，前一交易 日未平仓合约减少3,250口，至269,746口。 郑州商品交易所中国棉花期货 收高1.21%，报每吨16,250元人 民币。 美国商品期货交易委员会上周五数据显示，截至2月28日当周，投机 客增加棉花净多头头寸1,760口，至107,001口。(完) (编译 刘静；审校 李军)
路透上海5月25日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平，这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。
* 日股日经指数涨0.46%，沪综指升1.18%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.96%，美国原油期货涨0.8%，美国公债收益率报2.2554%
路透香港5月25日 - 因未能刊发业绩公告而停牌超过两年的天合化工周四称，香港证监会已勒令该股停牌，而该公司正就解决关注事项寻求法律意见。