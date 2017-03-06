纽约期市：期棉升至三年高位，因中国开始拍卖国储棉获强劲需求

路透3月6日 - 洲际交易所(ICE)期棉周一升至近三年最高价，此前中 国开始拍卖国储棉，提振了棉花需求增加的预期。 5月期棉合约 收高约1.5%，报每磅79.11美分，为2014年6月以 来最高。 “市场(对中国的拍卖）做出积极的反应，5月合约在升至新高的过程 中激发了止损买单，”Risk Analytics独立棉花交易员和顾问Louis Rose 称。 主要消费国中国周一拍卖了3.02万吨国储棉。 中国棉纺织行业协会网站上周称，将在3月6日至8月31日期间拍卖国 储棉。 5月合约 收高1.12美分，或1.44%，报每磅79.11美分，交易区 间为78.00-79.46美分。 期货市场总成交量增加6,717口，至28,091口。数据显示，前一交易 日未平仓合约减少3,250口，至269,746口。 郑州商品交易所中国棉花期货 收高1.21%，报每吨16,250元人 民币。 美国商品期货交易委员会上周五数据显示，截至2月28日当周，投机 客增加棉花净多头头寸1,760口，至107,001口。(完) (编译 刘静；审校 李军)