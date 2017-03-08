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市场报道 | 2017年 3月 9日 星期四 05:06 BJT

纽约期市：期棉持平，市场等待美国农业部月度供需报告

    路透3月8日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三几乎持平，交投清淡，市场
等待美国农业部周四发布月度作物供需报告。
        
    “今日非常安静，没人想在报告发布前进行交易...卖家也等待是否
会有巨量的出口销售数字，”MCM经纪商Jobe Moss称。
    
    周四还将发布周度出口销售数据。
    
    上周的出口销售数据显示，截至2月23日当周，出口销售陆地棉48.14
万包，为2016/17市场年最高。
    
    5月合约      收高0.06美分，或0.08%，报每磅78.09美分，交易区
间为77.61-78.29美分。
  
    期货市场总成交量减少9,882口，至20,438口。数据显示，前一交易
日未平仓合约减少1,634口，至273,357口。(完) (编译 刘静；审校 李军)
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