纽约期市：期棉持平，市场等待美国农业部月度供需报告

路透3月8日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三几乎持平，交投清淡，市场 等待美国农业部周四发布月度作物供需报告。 “今日非常安静，没人想在报告发布前进行交易...卖家也等待是否 会有巨量的出口销售数字，”MCM经纪商Jobe Moss称。 周四还将发布周度出口销售数据。 上周的出口销售数据显示，截至2月23日当周，出口销售陆地棉48.14 万包，为2016/17市场年最高。 5月合约 收高0.06美分，或0.08%，报每磅78.09美分，交易区 间为77.61-78.29美分。 期货市场总成交量减少9,882口，至20,438口。数据显示，前一交易 日未平仓合约减少1,634口，至273,357口。(完) (编译 刘静；审校 李军)