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市场报道 | 2017年 3月 15日 星期三 04:17 BJT

纽约期市：期棉小幅收高，在美联储预计升息前交投迟滞

    路透3月14日 - 洲际交易所期棉周二小涨，因投资人静待美国联邦储
备理事会(FED/美联储)周三预计的升息，市场交投迟滞。
    
    “期棉今日变动不大，没有影响市场的因素，”Varner Brokerage总
裁Rogers Varner称。
    
    美联储开始为期两日的货币政策会议，预计将在周三宣布加息。
    
    商品市场已经消化了加息，Varner还表示。
    
    ICE-5月期棉      收高0.36%，报每磅77.15美分，今日已算是约一
周最大单日百分比升幅。
    
    期货市场总成交量减少5,080口，至15,735口。数据显示，前一交易
日未平仓合约增加1,265口，至275,108口。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
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