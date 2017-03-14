纽约期市：期棉小幅收高，在美联储预计升息前交投迟滞

标题新闻：今年首季美国的银行放贷步幅连续第二季放缓，但银行业盈利增加－FDIC
FDIC为美国联邦存款保险公司 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透3月14日 - 洲际交易所期棉周二小涨，因投资人静待美国联邦储 备理事会(FED/美联储)周三预计的升息，市场交投迟滞。 “期棉今日变动不大，没有影响市场的因素，”Varner Brokerage总 裁Rogers Varner称。 美联储开始为期两日的货币政策会议，预计将在周三宣布加息。 商品市场已经消化了加息，Varner还表示。 ICE-5月期棉 收高0.36%，报每磅77.15美分，今日已算是约一 周最大单日百分比升幅。 期货市场总成交量减少5,080口，至15,735口。数据显示，前一交易 日未平仓合约增加1,265口，至275,108口。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
FDIC为美国联邦存款保险公司 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
全美不动产协会公布，美国4月成屋销售下降2.3%，年率为557万户。 3月成屋销售年率下修至570万户，仍为2007年2 月来最高，前值为571万户。 美国商务部修正了5月16日公布的4月建筑许可数据，4月建筑许可年率修正为122.8万户，前值为122.9万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.4 (4月) 4.5 (3月) 非农业就业岗位(万) 增加21.1 (4月) 增加7.9 (3月修正值) 平均时薪(%) +0.3 (4月) +0.1 (3月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选