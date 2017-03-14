纽约期市：期棉小幅收高，在美联储预计升息前交投迟滞

路透3月14日 - 洲际交易所期棉周二小涨，因投资人静待美国联邦储 备理事会(FED/美联储)周三预计的升息，市场交投迟滞。 “期棉今日变动不大，没有影响市场的因素，”Varner Brokerage总 裁Rogers Varner称。 美联储开始为期两日的货币政策会议，预计将在周三宣布加息。 商品市场已经消化了加息，Varner还表示。 ICE-5月期棉 收高0.36%，报每磅77.15美分，今日已算是约一 周最大单日百分比升幅。 期货市场总成交量减少5,080口，至15,735口。数据显示，前一交易 日未平仓合约增加1,265口，至275,108口。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)