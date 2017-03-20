纽约期市：期棉下跌逾1%，因美元走强导致投机买盘缺乏

标题新闻：美国参议院共和党领袖麦康奈尔预计要通过医改议案前路艰难，但对税改较为乐观
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路透3月20日 - 洲际交易所(ICE)期棉周一下跌逾1%，整日交投清淡，因美元走强，市场缺乏投机性买盘。
“基金即将开始展期，且3月31日将发布种植面积报告。我认为，市场上没有很多结清头寸操作，也没有很多增加头寸的操作，”Risk Analytics的独立棉花交易员和顾问Louis Rose表示。
ICE-5月期棉收跌1.03美分，或1.31%，报每磅77.33美分，为两周来最大单日百分比跌幅，盘中交易区间为77.3-78.74美分。
“今日成交很清淡。市场回落至价格锁定区间。在76-77美分有大量的价格锁定操作，因此市场试图回落至该水平，”英国贸易行Plexus Cotton的风险管理董事Peter Egli说。
期货市场总成交量增加7,024口，至22,271口。数据显示，前一交易日未平仓合约增加1,933口，至281,705口。
美元指数上扬0.12%。(完) (编译 母红; 审校 李军)
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路透伦敦5月24日 - 欧元区政府公债收益率(殖利率)周三持平，欧洲央行决策者谨慎的言论基调，加上一些经济数据表现为该地区多年来最好，给投资者提供了含糊不清的信号。