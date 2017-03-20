纽约期市：期棉下跌逾1%，因美元走强导致投机买盘缺乏

路透3月20日 - 洲际交易所(ICE)期棉周一下跌逾1%，整日交投清淡，因美元走强，市场缺乏投机性买盘。

“基金即将开始展期，且3月31日将发布种植面积报告。我认为，市场上没有很多结清头寸操作，也没有很多增加头寸的操作，”Risk Analytics的独立棉花交易员和顾问Louis Rose表示。

ICE-5月期棉收跌1.03美分，或1.31%，报每磅77.33美分，为两周来最大单日百分比跌幅，盘中交易区间为77.3-78.74美分。

“今日成交很清淡。市场回落至价格锁定区间。在76-77美分有大量的价格锁定操作，因此市场试图回落至该水平，”英国贸易行Plexus Cotton的风险管理董事Peter Egli说。

期货市场总成交量增加7,024口，至22,271口。数据显示，前一交易日未平仓合约增加1,933口，至281,705口。