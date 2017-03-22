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市场报道 | 2017年 3月 23日 星期四 04:03 BJT

纽约期市；期棉上涨，因空头回补和美元下跌

路透3月22日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三上涨，终结了两连跌走势，受助于空头回补和美元走疲。

“在连续两日下跌后，市场出现一些空头回补，”法国兴业银行商品董事Michael McDougall称。

5月合约上涨0.5美分，或0.65%，报每磅77.34美分，录得一周以来最大单日百分比涨幅。交易区间为76.67-78.18美分。

期货市场总成交量减少4,709口，至27,256口。数据显示，前一交易日未平仓合约减少2,610口，至278,130口。

美元指数下跌0.17%。(完) (编译 刘静；审校 母红)
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