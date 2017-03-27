纽约期市：期棉下跌，因谷物市场受挫

标题新闻：美国CBO预计医改议案将令美联邦赤字十年减少1,190亿美元，2026年前2,300万人失去医保
CBO为国会预算办公室 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透3月27日 - 洲际交易所(ICE)期棉合约周一下跌，跟随农产品商 品价格下滑走势，美国小麦和大豆期货触及今年最低价位。 美国小麦和大豆期货下跌，受压于全球谷物和油籽产品供应过剩，及 美国大平原南部小麦种植带将有对作物有利的降雨。 “大部分商品下跌，上周美国的政治事件带来很多负面前景，”法国 兴业银行分析师Gabriel Crivorot称。 特朗普周五在自己所在共和党控制的国会遭遇重大政治挫败，共和党 领导人撤回美国医保体系改革议案，这是特朗普2016年竞选承诺的重要组 成部分。 5月合约 收跌0.53美分，或0.68%，报每磅76.94美分。交易区 间为76.90-77.73美分。 期货市场总成交量减少3,726口，至24,346口。数据显示，前一交易 日未平仓合约增加1,522口，至282,834口。 汤森路透跟踪19种商品的核心CoreCommodity CRB指数 下跌 0.2%。(完) (编译 刘静；审校 李军)
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* 美联储将升息与经济反弹挂钩 * 美国联邦基金利率期货走势暗示，美国6月升息的机率仍相当高 路透纽约/伦敦5月24日 - 黄金周三上涨，因美元下滑，且美国联邦 储备理事会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录暗示，联储对加息 保持谨慎。 黄金对利率上升反应非常敏感，利率上升将增加持有非孳息黄金的机 会成本，提振美元，而黄金是以美元计价。 1850 GMT，现货金 报每盎司1,256.02美元，较周二上涨0.42% ，当日金价在连升两日后回落0.7%。 美国6月期金 收跌0.2%，报每盎司1,253.1美元。 美联储发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息， 直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 美国联邦基金利率期货走势暗示，交易商预期美国6月升息的机率为8 3%，预料美联储今年将再升息两次的机率为46%。 “黄金基本上无甚变动，在美联储会议记录后最初急升的势态消散， 因美联储5月会议记
该公司报告，2017会计年度第二季非GAAP每股收益为0.40美元，GAAP持续经营业务每股收益0.33美元，营收为124亿美元。