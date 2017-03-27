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市场报道 | 2017年 3月 28日 星期二 03:37 BJT

纽约期市：期棉下跌，因谷物市场受挫

    路透3月27日 - 洲际交易所(ICE)期棉合约周一下跌，跟随农产品商
品价格下滑走势，美国小麦和大豆期货触及今年最低价位。
    
    美国小麦和大豆期货下跌，受压于全球谷物和油籽产品供应过剩，及
美国大平原南部小麦种植带将有对作物有利的降雨。
    
    “大部分商品下跌，上周美国的政治事件带来很多负面前景，”法国
兴业银行分析师Gabriel Crivorot称。
    
    特朗普周五在自己所在共和党控制的国会遭遇重大政治挫败，共和党
领导人撤回美国医保体系改革议案，这是特朗普2016年竞选承诺的重要组
成部分。            
    
    5月合约      收跌0.53美分，或0.68%，报每磅76.94美分。交易区
间为76.90-77.73美分。
    
    期货市场总成交量减少3,726口，至24,346口。数据显示，前一交易
日未平仓合约增加1,522口，至282,834口。
    
    汤森路透跟踪19种商品的核心CoreCommodity CRB指数         下跌
0.2%。(完) (编译 刘静；审校 李军)
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