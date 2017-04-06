纽约期市：期棉触及10周低位，因投机客结清头寸和指数基金展期

日本股市：日经指数收于一周高位，出口和金融股涨势亮丽
路透东京5月24日 - 日经指数周三升至一周最高收位，因美元/日圆上涨带动出口类股上涨，且美国现货公债收益率攀升，金融股表现亮丽。
路透4月6日 - 洲际交易所(ICE)期棉合约周四跌至10周低位，因投机 客结清头寸，指数基金展期。 5月合约 收跌0.36美分，或0.48%，报每磅74.51美分，交易区 间为74.48-75.07美分，前者略低于周二触及的10周低位74.55美分。 “市场处于小规模出清模式，”ICAP Cotton经纪商Louis Barbera称 ，“部分指数基金开始展期，给5月合约带来更多压力。” 美国农业部周度出口销售数据显示，上周净出口高地棉27万包，较前 周降31%。 期货市场总成交量增加2,210口，至35,262口。数据显示，前一交易 日未平仓合约减少6,385口，至271,090口。 美元指数 升0.16%。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透东京5月24日 - 日经指数周三升至一周最高收位，因美元/日圆上涨带动出口类股上涨，且美国现货公债收益率攀升，金融股表现亮丽。
* 日经指数涨0.71%，沪综指挫跌0.78%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.25%，西德克萨斯中质油(WTI)涨0.27%，美国10年期公债收益率报2.2781%
路透吉隆坡5月24日 - 据路透见到的马来西亚集团公司DRB-HICOM的声明显示，该公司将向中国浙江吉利控股集团出售其在问题车企宝腾(Proton)49.9%的股份。