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市场报道 | 2017年 4月 7日 星期五 04:27 BJT

纽约期市：期棉触及10周低位，因投机客结清头寸和指数基金展期

    路透4月6日 - 洲际交易所(ICE)期棉合约周四跌至10周低位，因投机
客结清头寸，指数基金展期。
    
    5月合约      收跌0.36美分，或0.48%，报每磅74.51美分，交易区
间为74.48-75.07美分，前者略低于周二触及的10周低位74.55美分。
    
    “市场处于小规模出清模式，”ICAP Cotton经纪商Louis Barbera称
，“部分指数基金开始展期，给5月合约带来更多压力。”
    
    美国农业部周度出口销售数据显示，上周净出口高地棉27万包，较前
周降31%。
    
    期货市场总成交量增加2,210口，至35,262口。数据显示，前一交易
日未平仓合约减少6,385口，至271,090口。
    
    美元指数      升0.16%。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
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