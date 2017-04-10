纽约期市：期棉从11周低位反弹，在加工厂买盘支撑下急升逾2%

路透4月10日 - 洲际交易所(ICE)期棉合约周一从11周低位跳升2.3% ，受助于加工厂定价买盘和空头回补，美国政府将于周二发布月度供需报 告。 5月期棉合约 收高1.69美分，或2.30%，报每磅75.15美分，录 得1月初以来最大单日百分比涨幅。交易区间为73.35-75.29美分。 盘中稍早该合约触及11周低位的73.35美分，为1月24日以来最低。 “市场技术上处于超卖水平，短期来看超卖了...人们急于定价，”R ose Commodity Group联合创始人兼研究分析董事Louis Rose称。 “最近有一些空头...他们今天肯定在月度供需报告前回补头寸。” 期货市场总成交量减少13,605口，至54,667口。数据显示，前一交易 日未平仓合约减少9,220口，至259,319口。 美元指数 下跌0.17%。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)