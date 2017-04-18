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市场报道 | 2017年 4月 19日 星期三 04:15 BJT

纽约期市：期棉收平盘，在窄幅区间交易

    路透4月18日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二持平，在窄幅区间内交易
，前日棉花价格急升逾2%。
    
    INTL FCStone分析师Andy Ryan在一份公告中称，缺乏推动市场的新
消息，棉花价格横盘交易。
    
    7月合约      收跌0.01美分，或0.01%，报每磅78.16美分，交易区
间为77.47-78.55美分，后者为4月3日以来最高。
    
    该合约周一急升2.13%，受助于5月合约下周第一个通知日前的空头回
补。
    
    期货市场总成交量增加10,659口，至45,524口。数据显示，前一交易
日未平仓合约减少335口，至241,777口。
    
    美国农业部周一市场闭市后发布的周度报告显示，截至4月16日当周
，在全美15个主要棉花种植州，约8%的棉花种植已经完成，高于前周的6%
。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
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