纽约期市：期棉收平盘，在窄幅区间交易

中信建投期货：沪锌保持短多长空思路
近期，沪锌主力合约1707持续反弹。但是后期随着锌精矿产量逐步回升，以及下游消费走弱，将对锌价形成拖累，预计锌价中期重心或下移。
路透4月18日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二持平，在窄幅区间内交易 ，前日棉花价格急升逾2%。 INTL FCStone分析师Andy Ryan在一份公告中称，缺乏推动市场的新 消息，棉花价格横盘交易。 7月合约 收跌0.01美分，或0.01%，报每磅78.16美分，交易区 间为77.47-78.55美分，后者为4月3日以来最高。 该合约周一急升2.13%，受助于5月合约下周第一个通知日前的空头回 补。 期货市场总成交量增加10,659口，至45,524口。数据显示，前一交易 日未平仓合约减少335口，至241,777口。 美国农业部周一市场闭市后发布的周度报告显示，截至4月16日当周 ，在全美15个主要棉花种植州，约8%的棉花种植已经完成，高于前周的6% 。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
近期，沪锌主力合约1707持续反弹。但是后期随着锌精矿产量逐步回升，以及下游消费走弱，将对锌价形成拖累，预计锌价中期重心或下移。
* 美元指数脱离六个半月低点 * 美债收益率上升提振美元 * 当前焦点自美国政治转向美联储货币政策 * 市场等待稍晚公布美联储会议记录以寻找线索 路透东京5月24日 - 美元周三盘初持坚，兑主要货币已自六个半月低点反弹，得益于美债收益率上升，投资者焦点现转向美国联邦储备理事会(美联储/FED)的货币政策立场。 美元指数 持稳于97.336，上日升0.4%。 美元勉力脱离周一所及的11月9日来低点96.797，当时围绕特朗普竞选团队疑与俄罗斯勾结的担忧打压美元。 美国公债价格下降，对美元构成提振。美国指标10年期公债收益率(殖利率) 隔夜上升3个基点，距离上周购债避险潮时触及的一个月低位拉开一些距离。 “美债收益率上升支撑美元。对美国公债的投机性买盘似乎已经结束，关于特朗普的担忧和地缘政治风险也不再是新鲜的新闻，”大和证券的资深外汇策略师Yukio Ishizuki表示。 美元兑日圆 上涨0.15%至111.945日圆，创一周
路透伦敦5月23日 - 周二公布的数据显示，英国退欧使得消费者捂紧荷包，已对政府财政及零售商造成影响，显示更加广泛地感受到今年年初的经济放缓态势。