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市场报道 | 2017年 6月 17日 星期六 04:28 BJT

纽约期市：期棉触及近六个月低点，因投机商结清仓位

    路透6月16日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五跌至约六个月低点，因选
择权到期，期棉跌穿心理关口后，投机商结清仓位。
          
    12月期棉合约      收跌0.11美分，或0.16%，报每磅69.36美分，盘
中在68.58-69.95美分交投，前者为12月20日来最低。
    
    “一旦价格跌穿70美分这一心理关口，投机商就会结清仓位，而尾盘
又出现了逢低承接买盘进场，还有一些空头回补。”棉花经纪公司Keith 
Brown and Co的负责人Keith Brown表示。
    
    交易商表示，市场将密切关注6月30日将公布的种植面积数据，最新
的政府数据显示新作将丰产。
    
    期货市场总成交量减少21,193口，至38,967口。数据显示，前一交易
日未平仓合约减少934口，至232,242口。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
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