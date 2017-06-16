纽约期市：期棉触及近六个月低点，因投机商结清仓位

路透6月16日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五跌至约六个月低点，因选 择权到期，期棉跌穿心理关口后，投机商结清仓位。 12月期棉合约 收跌0.11美分，或0.16%，报每磅69.36美分，盘 中在68.58-69.95美分交投，前者为12月20日来最低。 “一旦价格跌穿70美分这一心理关口，投机商就会结清仓位，而尾盘 又出现了逢低承接买盘进场，还有一些空头回补。”棉花经纪公司Keith Brown and Co的负责人Keith Brown表示。 交易商表示，市场将密切关注6月30日将公布的种植面积数据，最新 的政府数据显示新作将丰产。 期货市场总成交量减少21,193口，至38,967口。数据显示，前一交易 日未平仓合约减少934口，至232,242口。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)