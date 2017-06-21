纽约期市：期棉跌至逾八个月低位，因投资者出清头寸

路透6月21日 - 洲际交易所(ICE)期棉合约周三连续第九日下跌，至 逾八个月低位，受投资者出清头寸以及油价下跌拖累。 “当合成纤维织物价格下跌的时候，棉价没有理由上涨，” MCM Inc 经纪商Jobe Moss称。 周三油价下跌3%，至10个月低位，市场交投旺盛。 12月期棉合约 收跌0.8美分，或1.16%，报每磅68.17美分，交 易区间为68.13-69.67美分，前者为去年10月12日以来最低。 周一，美国农业部数据显示，截至6月18日当周，美国94%的棉花作物 完成种植，略高于前周的92%。61%的美国棉花生长评级为优良，前周为66 %。 期货市场总成交量增加3,742口，至26,167口。数据显示，前一交易 日未平仓合约减少1,576口，至206,774口。 汤森路透核心商品CRB指数 下跌1.32%。(完) (编译 刘静；审校 母红)