纽约期市：期棉跌至逾八个月低位，因投资者出清头寸

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透6月21日 - 洲际交易所(ICE)期棉合约周三连续第九日下跌，至 逾八个月低位，受投资者出清头寸以及油价下跌拖累。 “当合成纤维织物价格下跌的时候，棉价没有理由上涨，” MCM Inc 经纪商Jobe Moss称。 周三油价下跌3%，至10个月低位，市场交投旺盛。 12月期棉合约 收跌0.8美分，或1.16%，报每磅68.17美分，交 易区间为68.13-69.67美分，前者为去年10月12日以来最低。 周一，美国农业部数据显示，截至6月18日当周，美国94%的棉花作物 完成种植，略高于前周的92%。61%的美国棉花生长评级为优良，前周为66 %。 期货市场总成交量增加3,742口，至26,167口。数据显示，前一交易 日未平仓合约减少1,576口，至206,774口。 汤森路透核心商品CRB指数 下跌1.32%。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透北京6月25日 - 中国总理李克强日前表示，必须深入实施创新驱动发展战略，瞄准主攻方向，努力追赶或站上世界科技前沿；面向人工智能、量子科学、基因编辑和新材料、新能源等关键领域，在突破核心技术、拿出原创性成果上下功夫，在更多领域实现由“跟跑”变为“并跑”，有的甚至可争取“领跑”。
路透那什维尔6月23日 - 美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周五表示，美联储应当暂缓进一步升息，直到确定通胀率确实向联储的2%目标水平回升。这番讲话突显了美联储对于如何看待最近通胀率下滑方面的纠结。