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市场报道 | 2017年 6月 22日 星期四 04:20 BJT

纽约期市：期棉跌至逾八个月低位，因投资者出清头寸

    路透6月21日 - 洲际交易所(ICE)期棉合约周三连续第九日下跌，至
逾八个月低位，受投资者出清头寸以及油价下跌拖累。
    
    “当合成纤维织物价格下跌的时候，棉价没有理由上涨，” MCM Inc
经纪商Jobe Moss称。
    
    周三油价下跌3%，至10个月低位，市场交投旺盛。
    
    12月期棉合约      收跌0.8美分，或1.16%，报每磅68.17美分，交
易区间为68.13-69.67美分，前者为去年10月12日以来最低。
    
    周一，美国农业部数据显示，截至6月18日当周，美国94%的棉花作物
完成种植，略高于前周的92%。61%的美国棉花生长评级为优良，前周为66
%。
    
    期货市场总成交量增加3,742口，至26,167口。数据显示，前一交易
日未平仓合约减少1,576口，至206,774口。
    
    汤森路透核心商品CRB指数         下跌1.32%。(完) (编译 刘静；审校 母红)
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