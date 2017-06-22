纽约期市：期棉跌至近十个月低位，因技术性卖盘

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透6月22日 - 洲际交易所(ICE)期棉合约周四连跌第十日，至去年9 月初来最低水准，因技术面利空，且预期新作产量增加，投资人继续结清 仓位。 12月期棉合约 收跌1.43美分，或2.10%，报每磅66.74美分，盘 中跌至9月1日以来最低的66.72美分。 “在期棉(上周)跌穿200日移动均线这一大型投机商和对冲基金密切 关注的指标后，他们就开始结清仓位。”棉花经纪公司Keith Brown and Co负责人Keith Brown表示。 12月期棉仍在超卖区域内，相对强弱指标(RSI)约为17，远低于超卖 界定水准30。 美国农业部发布的周度出口销售数据显示，在截至6月15日该周出口 销售2016/17年度的陆地棉16.75万出口包，较之前一周明显提高。 期货市场总成交量增加12,384口，至38,768口。数据显示，前一交易 日未平仓合约减少1,808口，至204,966口。 汤森路透核心商品CRB指数 下跌0.55%。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透北京6月25日 - 中国总理李克强日前表示，必须深入实施创新驱动发展战略，瞄准主攻方向，努力追赶或站上世界科技前沿；面向人工智能、量子科学、基因编辑和新材料、新能源等关键领域，在突破核心技术、拿出原创性成果上下功夫，在更多领域实现由“跟跑”变为“并跑”，有的甚至可争取“领跑”。
路透那什维尔6月23日 - 美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周五表示，美联储应当暂缓进一步升息，直到确定通胀率确实向联储的2%目标水平回升。这番讲话突显了美联储对于如何看待最近通胀率下滑方面的纠结。