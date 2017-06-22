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市场报道 | 2017年 6月 23日 星期五 04:18 BJT

纽约期市：期棉跌至近十个月低位，因技术性卖盘

    路透6月22日 - 洲际交易所(ICE)期棉合约周四连跌第十日，至去年9
月初来最低水准，因技术面利空，且预期新作产量增加，投资人继续结清
仓位。
    
    12月期棉合约      收跌1.43美分，或2.10%，报每磅66.74美分，盘
中跌至9月1日以来最低的66.72美分。
    
    “在期棉(上周)跌穿200日移动均线这一大型投机商和对冲基金密切
关注的指标后，他们就开始结清仓位。”棉花经纪公司Keith Brown and 
Co负责人Keith Brown表示。
    
    12月期棉仍在超卖区域内，相对强弱指标(RSI)约为17，远低于超卖
界定水准30。
    
    美国农业部发布的周度出口销售数据显示，在截至6月15日该周出口
销售2016/17年度的陆地棉16.75万出口包，较之前一周明显提高。
    
    期货市场总成交量增加12,384口，至38,768口。数据显示，前一交易
日未平仓合约减少1,808口，至204,966口。
    
    汤森路透核心商品CRB指数         下跌0.55%。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
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