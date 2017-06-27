纽约期市：期棉上涨，因美元下跌

中国保险：1-5月保费收入同比增26%，资金运用余额14.2万亿--保监会
路透北京6月28日 - 中国保监会周三公布，1-5月保险业原保险保费收入20,291.8亿元人民币，同比增长25.88%；资金运用余额142,433.55亿元，较年初增长6.36%。
路透6月27日 - 洲际交易所(ICE)期棉合约周二上涨，受助于美元下 跌，尽管美国主要棉花种植区的降雨增加了丰产的预期。市场交投清淡。 美元 下跌1.05%。汤森路透核心商品指数 升约0.86% 。 12月期棉 收高0.48美分，或0.71%，报每磅67.71美分，录得6 月1日以来的最大单日百分比增幅。交易区间为67.1-68.13美分。前日价 格触及近10个月低位的66.15美分。 “价格走势表明，中期底部终于形成了，”MCM Inc经纪商Jobe Moss 称。 期货市场总成交量减少4,190口，至17,865口。数据显示，前一交易 日未平仓合增加1,263口，至200,519口。 美国农业部报告称，截至6月25日当周，57%的美国作物评级为优良， 较前周低4个百分点。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透北京6月28日 - 中国保监会周三公布，1-5月保险业原保险保费收入20,291.8亿元人民币，同比增长25.88%；资金运用余额142,433.55亿元，较年初增长6.36%。
路透上海6月28日 - 中国国家开发银行 周三公告，将于下周二(7月4日)首次 面向境内外投资者招标发行总额不超过240亿元人民币三期固息债，期限包括一年、三年和1 0年；其中一年期可追加不超过40亿元，专门用于商业银行柜台分销。此为继农发行后，政 策性金融债再向境外投资者发行。 上述三期债中一年期为该行今年第七期新发债，首场招标结束后，可向工商银行<60139 8.SS>、农业银行、中国银行三家承办银行追加发行分别不超过5亿元、30亿元、5亿元当期 债券；另外两期为第五期 和第10期 的增发债，票面利率分 别为3.88%和4.04%。 国开行公告并称，本次金融债券发行采取境内外协同配合机制，境内聘请中国银行<601 988.SS>、中信证券 、农业银行 等机构担任主承销商，并由中资银 行、证券公司及外资银行共38家机构组建承销团，境外投资者可通过承销团成员参与投标。 境外聘请汇丰银行（香港
路透北京6月28日 - 中国国务院总理李克强周三表示，欢迎外国企业到中国参与企业的兼并重组，也将进一步开放服务业对外资的准入门槛，实施负面清单管理。中国按照符合WTO(世贸组织)政策给予国内企业的一些支持，只要是外国企业在中国注册，中国将一视同仁。