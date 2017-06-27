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市场报道 | 2017年 6月 28日 星期三 04:00 BJT

纽约期市：期棉上涨，因美元下跌

    路透6月27日 - 洲际交易所(ICE)期棉合约周二上涨，受助于美元下
跌，尽管美国主要棉花种植区的降雨增加了丰产的预期。市场交投清淡。
    
    美元      下跌1.05%。汤森路透核心商品指数         升约0.86%
。
    
    12月期棉      收高0.48美分，或0.71%，报每磅67.71美分，录得6
月1日以来的最大单日百分比增幅。交易区间为67.1-68.13美分。前日价
格触及近10个月低位的66.15美分。
    
    “价格走势表明，中期底部终于形成了，”MCM Inc经纪商Jobe Moss
称。
    
     期货市场总成交量减少4,190口，至17,865口。数据显示，前一交易
日未平仓合增加1,263口，至200,519口。
    
    美国农业部报告称，截至6月25日当周，57%的美国作物评级为优良，
较前周低4个百分点。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
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