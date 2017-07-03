纽约期市：期棉下跌，因天气有利于作物生长和多头减持

路透7月3日 - 洲际交易所(ICE)期棉合约周一下跌，因全球主要棉花 种植区的天气状况由于作物生长，投机客将净多头头寸降至逾一年来最低 。 12月期棉合约 收跌1.14美分，或1.66%，报每磅67.45美分，交 易区间为每磅67.2-68.66美分。 “对三大产区-美国、中国和印度来说，天气仍然不错，至少属于中 等。供应方面，自他们决定扩大棉花种植面积以来，压力还没有怎么缓解 ，”法国兴业银行分析师Gabriel Crivorot称。 12月合约上周五上涨2%，录得逾九个月的最大单日百分比升幅，此前 美国年度种植面积报告显示，美国农户种植面积略小于预期。 美国农业部公布年度种植面积报告，预计所有棉花的种植面积为1,20 5.5万英亩，低于分析师预期的1,227.8万英亩，3月时预估为1,223.3万英 亩。 不过，该预估较美国农业部2016年的最终数据1,007.5万英亩高出20% 。 投机客继续出脱多头头寸给价格带来进一步压力。 美国商品期货交易委员会(CFTC)周五数据显示，截至6月27日该周， 投机者持有的棉花多头头寸减少14,048口，至31,134口。这是投机者连续 第六周减少棉花期货和期权净多头头寸，至约一年最小规模。 期货市场总成交量减少5,474口，至20,993口。数据显示，前一交易 日未平仓合增加2,470口，至204,423口。 美元指数 上涨0.63%，跟踪19种商品的汤森路透核心商品指数< .TRJCRB>升0.79%。 ICE棉花市场周二因美国独立日假期休市，美国农业部作物生长报告 将推迟至周三发布。(完) (编译 刘静；审校 母红)