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亚洲 | 2016年 3月 10日 星期四 06:23 BJT

纽约期市：期棉价格下滑，美国农业部利空的供需前景预估变动不大

路透3月9日 - 洲际交易所(ICE)期棉价格周三下滑，此前美国农业部对其大致利空的供需前景预估没有做大的调整，且对主要消费国中国将释出巨量库存的担忧持续。

“(对中国计划的)不确定性令买家保持观望，”英国贸易商Plexus Cotton风险管理主管Peter Egli称。

美国农业部小幅下调截至7月底的全球库存预估，因对2015/16年度全球产量预估的下调抵消了需求预期降低。美国农业部维持了对中国和美国的棉花供需预估。

5月期棉合约 收跌0.27美分，或0.47%，报每磅56.59美分，盘中低见56美分。

期货市场总成交量增加1,567口，至25,637口。数据显示，前一交易日未平仓合约减少91口，至208,326口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 徐文焰)

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