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亚洲 | 2016年 3月 11日 星期五 05:27 BJT

纽约期市：期棉在触及2009年以来最低后反弹，因美元走软和出口强劲

路透3月10日 - 期棉周四从逾六年半低位反弹，受助于美元走软和美国周度出口销售报告强劲。

美国农业部报告，截止3月3日当周，美国大陆棉销售增长7%，这是“较为利好”的消息，Varner Brokerage 的总裁Rogers Varner表示。

“付运改善，出口消息在过去2-3周都不错。”

洲际交易所(ICE)-5月期棉 收涨0.24美分，或0.42%，报每磅56.83美分，盘中触及近月合约2009年以来最低55.66美分。

美元指数 下跌1.04%。汤森路透核心商品CRB指数 下跌0.19%。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)

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