纽约期市：期棉下跌，因美元走强

路透5月31日 - 期棉周二下跌，受压于美国近期升息预期提振美元走强。期棉价格上周曾触及逾三周高位。

“美元指数非常坚挺，给价格带来压力，”Risk Analytics独立棉花交易商和顾问Louis Rose称。他还补充道，市场呈“技术性超买”。

近月7月期棉合约 收跌0.34美分，或0.53%，报每磅63.94美分，盘中交易区间为62.9-64.46美分。

美元指数 涨0.35%。汤森路透核心商品CRB指数 涨0.01%。

根据美国商品期货交易委员会上周五公布的数据，投机客的棉花净多头头寸增加4,333口，至28,648口。(完)

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