纽约期市：期棉下跌，因美元走强

南非汇市：兰特上涨，因预计央行维持利率稳定
路透约翰内斯堡1月23日 - 南非兰特周一上涨，因新兴市场资产得益于商品价格走高，美国总统特朗普财政政策的不确定性打击了美元。
路透5月31日 - 期棉周二下跌，受压于美国近期升息预期提振美元走强。期棉价格上周曾触及逾三周高位。
“美元指数非常坚挺，给价格带来压力，”Risk Analytics独立棉花交易商和顾问Louis Rose称。他还补充道，市场呈“技术性超买”。
近月7月期棉合约 收跌0.34美分，或0.53%，报每磅63.94美分，盘中交易区间为62.9-64.46美分。
美元指数 涨0.35%。汤森路透核心商品CRB指数 涨0.01%。
根据美国商品期货交易委员会上周五公布的数据，投机客的棉花净多头头寸增加4,333口，至28,648口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)
路透约翰内斯堡1月23日 - 南非兰特周一上涨，因新兴市场资产得益于商品价格走高，美国总统特朗普财政政策的不确定性打击了美元。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选