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市场报道 | 2016年 6月 2日 星期四 05:06 BJT

纽约期市：期棉下跌逾1%，因获利了结

路透6月1日 - 期棉周三下跌超过1%，为近两周最大日跌幅，因长周末后的获利了结。

“之前入市的部分新多头在过去两天决定退出，”FCStone Merchant Services, LLC的销售主管Jim Lambert表示，他还指出，技术指标暗示，市场近期的上行势头“已是强弩之末”。

7月期棉合约 收跌0.77美分，或1.20%，报每磅63.17美分，盘中交易区间为62.94-64.08美分。

美元指数 跌0.48%，汤森路透核心商品CRB指数 升0.36%。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)

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