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市场报道 | 2016年 6月 4日 星期六 05:54 BJT

纽约期市：期棉大涨约2%，连跌四日后出现反弹

路透6月3日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五大涨约2%，结束四日连跌，受助于天气因素、美国周度出口销售报告和美元走软。

美国公布的出口销售数据“良好”，且德克萨斯州西部降雨，影响市况，Eastern Trading董事长兼拥有人之一的Jordan Lea表示，并指出市场还有许多空头回补。

最近一周美国出口销售陆地棉12.49万出口包，较之前一周下滑3%，但高于四周均值。

美国公布疲弱就业报告，令投资人质疑美联储是否会在短期内升息后，美元兑一篮子主要货币周五创2月来最大单日百分比跌幅。

交投最活跃的12月期棉合约 收高1.24美分，或1.98%，报每磅63.91美分，盘中交易区间为62.81-63.95美分。

美元指数 大跌1.67%，汤森路透核心商品CRB指数 升0.34%。(完)

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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)

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