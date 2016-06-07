纽约期市：期棉触及近六个月高位，受助于天气忧虑和美元下跌

路透6月7日 - 期棉周二升至接近六个月高位，触及每磅66美分，受助于对天气的忧虑和美元下跌。

“昨日乔治亚州自4月26日以来首次降雨，作物受损，可能不得不重新种植，”棉花经纪行Keith Brown and Co的Keith Brown称。他还补充道，市场也在消化印度持续干旱天气的影响。

但同时，美国东南部热带风暴科林带来的降雨“肯定会有助于作物”，Brown称。

交投最活跃的12月期棉合约 收高0.3美分，或0.46%，报每磅65.84美分，盘中交易区间为65.13-66美分。

期货市场总成交量增加4,452口，至57,898口。数据显示，前一交易日未平仓合约增加6,324口，至208,038口。

美元指数 下跌0.02%，汤森路透核心商品CRB指数 升0.61%。(完)

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