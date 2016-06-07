纽约期市：期棉触及近六个月高位，受助于天气忧虑和美元下跌

东南亚股市：多数收低，等待英国首相最新说法
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。
路透6月7日 - 期棉周二升至接近六个月高位，触及每磅66美分，受助于对天气的忧虑和美元下跌。
“昨日乔治亚州自4月26日以来首次降雨，作物受损，可能不得不重新种植，”棉花经纪行Keith Brown and Co的Keith Brown称。他还补充道，市场也在消化印度持续干旱天气的影响。
但同时，美国东南部热带风暴科林带来的降雨“肯定会有助于作物”，Brown称。
交投最活跃的12月期棉合约 收高0.3美分，或0.46%，报每磅65.84美分，盘中交易区间为65.13-66美分。
期货市场总成交量增加4,452口，至57,898口。数据显示，前一交易日未平仓合约增加6,324口，至208,038口。
美元指数 下跌0.02%，汤森路透核心商品CRB指数 升0.61%。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完) (编译 王洋; 审校 于春红)
路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。