纽约期市：期棉结束四连涨下跌，农业部将发布月度供需报告

路透6月9日 - 期棉周四从前一交易日触及的逾九个月高位下挫，受压于外围市场，以及美元走强。美国政府将于周五发布一份关键的报告。

“在供需报告发布前，也许有一些获利回吐，”MCM经纪商Jobe Moss称，他所指的报告是美国农业部周五将发布的全球农作物供需预估报告(WASDE)。

他称，棉花价格受到来自谷物市场下跌和油价下挫的压力。

美国农业部数据显示，上周陆地棉销售总量为11.01万包，较前一周下跌12%。

洲际交易所(ICE)12月期棉合约 跌0.66美分，或1%，为三周来最大单日跌幅，报每磅65.3美分，交易区间为64.8-65.84美分。

美元指数 上扬0.44%，汤森路透跟踪19种核心商品的CRB指数 下跌0.37%。(完)

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