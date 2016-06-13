纽约期市：期棉下跌逾1%，因技术性卖盘

投行观点：Boyd Gaming评级上调至加码--摩根士丹利
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路透6月13日 - 期棉价格周一下跌逾1%，录得逾一个月来最大单日跌幅，因技术性卖盘。
“也许资金急着进入商品市场的状况已经结束，”Plexus Cotton风险管理董事Peter Egli称，他还补充道，价格在上周反弹后下跌主要是“技术性的”。
洲际交易所(ICE)12月期棉合约收跌0.99美分，或1.52%，报每磅64.08美分，交易区间为64.04-66.3美分。
美元指数 下挫0.20%，汤森路透跟踪19种主要商品的CoreCommodity CRB指数 上涨0.01%。
期货市场总成交量增加125口，至43,966口，前一交易日未平仓合约减少5,851口，至208,228口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)
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AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完) (编译 王洋; 审校 于春红)