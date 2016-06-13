纽约期市：期棉下跌逾1%，因技术性卖盘

路透6月13日 - 期棉价格周一下跌逾1%，录得逾一个月来最大单日跌幅，因技术性卖盘。

“也许资金急着进入商品市场的状况已经结束，”Plexus Cotton风险管理董事Peter Egli称，他还补充道，价格在上周反弹后下跌主要是“技术性的”。

洲际交易所(ICE)12月期棉合约收跌0.99美分，或1.52%，报每磅64.08美分，交易区间为64.04-66.3美分。

美元指数 下挫0.20%，汤森路透跟踪19种主要商品的CoreCommodity CRB指数 上涨0.01%。

期货市场总成交量增加125口，至43,966口，前一交易日未平仓合约减少5,851口，至208,228口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)