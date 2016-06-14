纽约期市：期棉走低，因收割快速推进和美元走强

标题新闻：东芝考虑分拆半导体业务，将部分股权售予西部数据，投资基金亦有兴趣入股－日经
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路透6月14日 - 期棉周二连跌第四日，因美元走强，以及美国农业部数据显示，美国棉花收割快速推进。
农业部数据显示，最近一周美国棉花生长优良率从之前一周的47%升至53%。
美国棉花生长状况强于预期，引发“投机客结清头寸，”Risk Analytics的独立棉花交易员和咨询师Louis Rose说。
ICE-12月期棉 收跌0.17美分，或0.27%，报每磅63.91美分，盘中交易区间为63.28-64.22美分。
美元指数 上扬0.58%。汤森路透核心商品CRB指数 回落0.36%。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
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路透伦敦1月17日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二从两周低点反弹，此前英国表示，退欧条款将经议会投票。市场焦点转向本周欧洲央行会议，这可能提供有关官员之间立场分歧情况线索。
路透约翰内斯堡1月17日 - 南非兰特兑美元周二升至两个月最高水准，上涨最多2%，因商品市场前景改善，且美国经济政策前景的不确定性，对新兴市场货币有利。