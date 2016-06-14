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市场报道 | 2016年 6月 15日 星期三 03:51 BJT

纽约期市：期棉走低，因收割快速推进和美元走强

路透6月14日 - 期棉周二连跌第四日，因美元走强，以及美国农业部数据显示，美国棉花收割快速推进。

农业部数据显示，最近一周美国棉花生长优良率从之前一周的47%升至53%。

美国棉花生长状况强于预期，引发“投机客结清头寸，”Risk Analytics的独立棉花交易员和咨询师Louis Rose说。

ICE-12月期棉 收跌0.17美分，或0.27%，报每磅63.91美分，盘中交易区间为63.28-64.22美分。

美元指数 上扬0.58%。汤森路透核心商品CRB指数 回落0.36%。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)

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