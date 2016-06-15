纽约期市：期棉连跌第五日，因新作生长良好及需求忧虑

欧元债市：公债收益率上涨，因大量供应充斥市场
路透伦敦1月18日 - 欧元区公债收益率周三上涨，昨日比利时发售60亿欧元10年期公债，规模创纪录，意大利将为60亿欧元15年期公债定价。
路透6月15日 - 期棉周三连跌第五日，因美国新作物生长良好及需求忧虑。
Eastern Trading董事长兼拥有人之一的Jordan Lea表示，在有利的天气条件下，原本有些落后的新作物生长目前进展良好。
ICE-12月期棉 收跌0.29美分，或0.45%，报每磅63.62美分，盘中交易区间为63.54-64.22美分。
期货市场总成交量减少15,196口，至31,299口，前一交易日未平仓合约减少4,560口，至200,824口。
美元指数 下滑0.28%。汤森路透核心商品CRB指数 回落0.24%。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦1月18日 - 欧元区公债收益率周三上涨，昨日比利时发售60亿欧元10年期公债，规模创纪录，意大利将为60亿欧元15年期公债定价。
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MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选