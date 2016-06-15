纽约期市：期棉连跌第五日，因新作生长良好及需求忧虑

路透6月15日 - 期棉周三连跌第五日，因美国新作物生长良好及需求忧虑。

Eastern Trading董事长兼拥有人之一的Jordan Lea表示，在有利的天气条件下，原本有些落后的新作物生长目前进展良好。

ICE-12月期棉 收跌0.29美分，或0.45%，报每磅63.62美分，盘中交易区间为63.54-64.22美分。

期货市场总成交量减少15,196口，至31,299口，前一交易日未平仓合约减少4,560口，至200,824口。

美元指数 下滑0.28%。汤森路透核心商品CRB指数 回落0.24%。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)