纽约期市：期棉结束五连跌收高逾2%，因投机性买盘和印度产量预期下降

路透6月16日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四结束五连跌，大涨逾2%，因投机性买盘和全球最大棉花生产国印度的产量预期被下调。
棉花价格可能受助于新的投机多头头寸进入市场，McCleskey Cotton总经理Ron Lee称。
印度2016/17作物年的棉花种植可能减至七年来最低，因农户转向其它作物，这可能令棉花产量和出口量减少。
12月棉花合约 收高1.31美分，或2.06%，报每磅64.93美分，交易区间为63.4-65.16美分。
美元指数 下跌0.01%，汤森路透跟踪19种主要商品CoreCommodity CRB指数 下跌1.48%。
美国农业部数据显示，最近一周出口销售陆地棉6.41万出口包，较前一周减少42%。(完)
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(编译 刘静；审校 李军)