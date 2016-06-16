纽约期市：期棉结束五连跌收高逾2%，因投机性买盘和印度产量预期下降

****美国与加拿大经济指标预测--1月18日-1月25日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月18日(三) 1330 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 +0.3% +0.2% 未经季节调整的CPI(较上年同期) +2.1% +1.7% 经季节调整的核心CPI(较前月) +0.2% +0.2% 未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +2.2% +2.1% 每周平均实质所得(较前月) -- -0.3% 1415 美国工业生产(较前月