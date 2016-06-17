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市场报道 | 2016年 6月 18日 星期六 03:57 BJT

纽约期市：期棉升至逾八个月高位，因美元走软及在英国退欧公投前的买盘

路透6月17日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五放量大涨超过1%，至逾八个月高位，因美元走软以及在英国6月23日退欧公投前的买盘带动。

“因下周英国退欧公投，有许多资金从股市基金中撤出，买入农产品。”棉花经纪公司Keith Brown and Co的负责人Keith Brown表示。

12月棉花合约 收高0.99美分，或1.52%，报每磅65.92美分，交易区间为64.66-66.64美分。

美元指数 下跌0.48%，汤森路透跟踪19种主要商品CoreCommodity CRB指数 大涨1.84%。

期货市场总成交量增加8,833口，至46,102口，前一交易日未平仓合约减少2,158口，至194,441口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)

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