纽约期市：期棉下跌超过2%，因作物生长状况良好和需求疲弱

路透6月21日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二急跌逾2%，录得近八个月最大单日跌幅，因美国农业部报告显示，新作生长状况不断改善，以及能源和商品市场普跌。

期棉走低，因美国作物生长报告强于预期，Risk Analytics的独立棉花交易员和咨询师Louis Rose表示。

市场还消化了获利了结，以及油市和商品市场普跌等因素，他说。

美国农业部周一公布的数据显示，上周美国棉花生长优良率接近54%。

ICE-12月期棉 收跌1.6美分，或2.42%，报每磅64.39美分，盘中交易区间为63.96-66.46美分。

美元指数 上扬0.54%。汤森路透核心商品CRB指数 下跌0.68%。

根据中国海关周二公布的数据，5月棉花进口同比骤降51.6%，至8万吨。(完)

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