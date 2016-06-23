纽约期市：期棉上涨逾1%，因出口销售数据强劲

标题新闻：墨西哥财长称特朗普本周宣誓就任美国总统后，美元兑披索可能走软
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路透6月23日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四上涨逾1%，因美国出口销售数据强劲和美元下跌。
好于预期的出口销售报告支撑棉花价格，英国商行Plexus Cotton风险管理部门主管Peter Egli称。
美国政府数据显示，截至6月16日当周，出口销售高地棉17万包，前一周为6.41万包。
行业官员告诉路透，全球最大棉花生产国印度签订合约，从巴基斯坦进口2万包棉花，本月付运，此前因供应有限印度棉花价格跳涨。
12月合约 收高0.89美分，或1.38%，报每磅65.42美分。交易区间为64.46-66.15美分。
美元指数 下跌0.20%，汤森路透跟踪19种主要商品CoreCommodity CRB指数 升0.89%。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (12月) 4.6 (11月) 非农业就业岗位(万) 增加15.6 (12月) 增加20.4 (11月修正值) 平均时薪(%) +0.4 (12月) -0.1 (11月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.2 (11月) +0.4 (10月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (11月) +0.1 (10月) 实质所得(%) -0.3 (11月)