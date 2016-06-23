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市场报道 | 2016年 6月 24日 星期五 03:57 BJT

纽约期市：期棉上涨逾1%，因出口销售数据强劲

路透6月23日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四上涨逾1%，因美国出口销售数据强劲和美元下跌。

好于预期的出口销售报告支撑棉花价格，英国商行Plexus Cotton风险管理部门主管Peter Egli称。

美国政府数据显示，截至6月16日当周，出口销售高地棉17万包，前一周为6.41万包。

行业官员告诉路透，全球最大棉花生产国印度签订合约，从巴基斯坦进口2万包棉花，本月付运，此前因供应有限印度棉花价格跳涨。

12月合约 收高0.89美分，或1.38%，报每磅65.42美分。交易区间为64.46-66.15美分。

美元指数 下跌0.20%，汤森路透跟踪19种主要商品CoreCommodity CRB指数 升0.89%。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)

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