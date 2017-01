纽约期市：期棉下滑逾1%，因美元上涨

路透6月24日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五下跌逾1%,因美元在英国公投决定脱欧后急升,美国作物生长条件改善也增加了下行压力。

“棉花是美元因英国脱欧走高的受害者,”棉花经纪商Keith Brown and Co in Moultrie负责人Keith Brown称。

美国棉花生长条件良好,德克萨斯州作物非常强壮,Keith称。

12月期棉合约 收跌1美分,或1.53%,报每磅64.42美分,交投区间为63.83-65.43美分。

美元指数 大涨2.01%,为2008年以来最大单日涨幅,受助于英镑急挫和欧元大幅下跌。

汤森路透跟踪19种主要商品的CoreCommodity CRB指数 下跌2.47%。(完)

