纽约期市：期棉下滑逾1%，因美元上涨

中国房地产：济南出台限购政策，本市居民在部分区域限购两套住房
路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。
路透6月24日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五下跌逾1%，因美元在英国公投决定脱欧后急升，美国作物生长条件改善也增加了下行压力。
“棉花是美元因英国脱欧走高的受害者，”棉花经纪商Keith Brown and Co in Moultrie负责人Keith Brown称。
美国棉花生长条件良好，德克萨斯州作物非常强壮，Keith称。
12月期棉合约 收跌1美分，或1.53%，报每磅64.42美分，交投区间为63.83-65.43美分。
美元指数 大涨2.01%，为2008年以来最大单日涨幅，受助于英镑急挫和欧元大幅下跌。
汤森路透跟踪19种主要商品的CoreCommodity CRB指数 下跌2.47%。(完)
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(编译 刘静；审校 李军)
路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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