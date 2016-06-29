纽约期市：期棉收盘接近持平，市场等待农业部关键报告

“今天市场基本持稳，等待明天的报告，”Varner Brokerage总裁Rogers Varner称。

巴基斯坦的棉花供应大跌，而此时世界主要棉花生产国印度连续遭遇干旱天气，严重影响到棉花产量，这可能提振棉花价格在当前接近11个月高位的基础上进一步上涨。(完)