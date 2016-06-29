纽约期市：期棉收盘接近持平，市场等待农业部关键报告

标题新闻：俄罗斯经济部称1月通胀年率将介乎5-5.2%，1月消费者物价按月可望上升0.6-0.8%
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路透6月29日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三收盘基本持平，因交易员等待美国农业部周四发布周度出口销售报告和6月棉花种植面积报告。
“今天市场基本持稳，等待明天的报告，”Varner Brokerage总裁Rogers Varner称。
美国农业部将于周四发布上周美国棉花出口销售报告，以及6月年度棉花种植面积报告。
12月期棉 收跌0.01美分，或0.02%，报每磅65.85美分，交易区间为65.57-66.31美分。
美元指数 下跌0.45%，汤森路透核心商品CRB指数 上涨1.61%。
巴基斯坦的棉花供应大跌，而此时世界主要棉花生产国印度连续遭遇干旱天气，严重影响到棉花产量，这可能提振棉花价格在当前接近11个月高位的基础上进一步上涨。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)
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路透伦敦1月16日 - 英镑周一下跌，因在英国首相特雷莎梅发表脱欧计划讲话前一日，对该国可能走向“硬脱欧”和离开单一市场的担忧升温。
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