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市场报道 | 2016年 6月 30日 星期四 04:50 BJT

纽约期市：期棉收盘接近持平，市场等待农业部关键报告

路透6月29日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三收盘基本持平，因交易员等待美国农业部周四发布周度出口销售报告和6月棉花种植面积报告。

“今天市场基本持稳，等待明天的报告，”Varner Brokerage总裁Rogers Varner称。

美国农业部将于周四发布上周美国棉花出口销售报告，以及6月年度棉花种植面积报告。

12月期棉 收跌0.01美分，或0.02%，报每磅65.85美分，交易区间为65.57-66.31美分。

美元指数 下跌0.45%，汤森路透核心商品CRB指数 上涨1.61%。

巴基斯坦的棉花供应大跌，而此时世界主要棉花生产国印度连续遭遇干旱天气，严重影响到棉花产量，这可能提振棉花价格在当前接近11个月高位的基础上进一步上涨。(完)

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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)

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