纽约期市：期棉涨逾1%，因空头获利了结和美元下跌

路透7月1日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五升逾1%，逆转了周四下跌逾2%的走势，因美国长周末前的空头获利了结和美元下挫。

在利空的美国农业部出口销售和作物种植面积报告发布后，棉价周四录得逾九个月来最大单日跌幅。

周五的上涨可能与周四触及低位后出现的低吸买盘有关，Risk Analytics的独立棉花交易员和顾问Louis Rose称。

市场还消化了国际棉花咨询委员会(ICAC)2016/17作物年最新库存前景预估。

12月期棉 收高0.82美分，或1.28%，报每磅64.99美分，交易区间为64.34－65.18美分。

美元指数 下跌0.45%，汤森路透跟踪19种主要商品CoreCommodity CRB指数 升0.88%。(完)

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