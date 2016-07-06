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市场报道 | 2016年 7月 7日 星期四 04:48 BJT

纽约期市：期棉连升第三日，交投清淡

路透7月6日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三小涨，交投清淡，此前美国政府周度报告显示，美国棉花生长状况没有改变。

美国农业部周二发布的周度作物生长报告显示，美国棉花生长优良率为56%，同之前一周持平。

“旧作状况利多，新作状况利空，两个因素相互抵消。”英国贸易商Plexus Cotton风险管理部门董事Peter Egli称。

“只要印度和美国的作物生长良好，棉花价格就很难大涨，”他指出。

ICE-12月期棉 收高0.09美分，或0.14%，报每磅65.3美分，交易区间为64.55-65.59美分。

期货市场总成交量减少13,775口，至12,383口。数据显示，前一交易日未平仓合约减少531口，至183,962口。

美元指数 跌0.07%，跟踪19种主要商品的汤森路透核心商品CRB指数 升0.16%。(完)

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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)

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