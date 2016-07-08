纽约期市：期棉跳升，受基金买盘和商品市场普遍强势带动

中国经济：财政赤字具建设性和生产性特质，适度提高赤字率有利经济--专家
路透北京1月16日 - 人民日报周一刊登专家文章称，与欧美国家不同，中国拥有庞大的国有资产和国有资源，为债务安全构筑了坚实的“防护堤”，同时中国财政赤字具有“建设性”和“生产性”特质，适度提高财政赤字率有利经济发展。
路透7月8日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五在美国政府公布周度出口销售数据后跳升，受基金买盘和商品市场普遍强势带动。
本周期棉升超过1%，为6月17日该周以来最大周线升幅。
美国农业部公布的数据显示，截至6月30日该周美国出口销售陆地棉20.19万出口包，为之前一周的逾三倍。
ICE-12月期棉 收高0.56美分，或0.86%，报每磅65.71美分，交易区间为64.45-66.75美分。
印度政府数据显示，印度今年迄今种植棉花679万英亩，按年减少约22.7%。
美元指数 持稳，跟踪19种主要商品的汤森路透核心商品CRB指数 升0.79%。(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透北京1月16日 - 人民日报周一刊登专家文章称，与欧美国家不同，中国拥有庞大的国有资产和国有资源，为债务安全构筑了坚实的“防护堤”，同时中国财政赤字具有“建设性”和“生产性”特质，适度提高财政赤字率有利经济发展。
路透台北1月16日 - 台币兑美元 周一早盘走贬。交易员称，韩元兑美元 回落，且股市下跌明显，此令台币承压，但因外资尚无明确动向，成交量相对低迷。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)