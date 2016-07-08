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市场报道 | 2016年 7月 9日 星期六 03:46 BJT

纽约期市：期棉跳升，受基金买盘和商品市场普遍强势带动

路透7月8日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五在美国政府公布周度出口销售数据后跳升，受基金买盘和商品市场普遍强势带动。

本周期棉升超过1%，为6月17日该周以来最大周线升幅。

美国农业部公布的数据显示，截至6月30日该周美国出口销售陆地棉20.19万出口包，为之前一周的逾三倍。

ICE-12月期棉 收高0.56美分，或0.86%，报每磅65.71美分，交易区间为64.45-66.75美分。

印度政府数据显示，印度今年迄今种植棉花679万英亩，按年减少约22.7%。

美元指数 持稳，跟踪19种主要商品的汤森路透核心商品CRB指数 升0.79%。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)

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