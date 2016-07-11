纽约期市：期棉急升至逾一年高位，因技术性买盘

欧洲股市：收跌，因金融股下跌盖过眼镜生产商上涨带来的提振
路透米兰1月16日 - 欧洲股市周一走低，因金融股下跌带来的拖累，盖过眼镜生产商Luxottica 和Essilor 上涨带来的提振。两公司之前同意合并，交易价值为460亿欧元。
路透7月11日 - 洲际交易所(ICE)期棉周一跳涨近3%，触及逾一年来最高水平，因价格突破关键的63.50和66.50美分区间后出现技术性买盘，市场对整个棉花生长区的炎热干旱天气状况表现担心。
“我们突破了过去的交易区间，这肯定激发了部分技术性基金买盘，”法国兴业银行商品董事Michael McDougall称。他还补充道，预计美国未来几周温度将高于往常，但湿度将低于往常，这对价格起到支撑作用。
棉花市场在等待周二美国农业部将要发布的月度供需报告。
12月期棉合约 收高1.97美分，或2.99%，报每磅67.78美分，交易区间为65.88-67.85美分。
美元 上涨0.29%，汤森路透跟踪19种主要商品的CoreCommodity CRB指数 下跌0.25%。
根据美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五发布的数据，在截至7月5日当周，投机客将期棉看多头寸增加2,673口，至六个月高位的47,871口。(完)
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(编译 刘静；审校 李军)
路透米兰1月16日 - 欧洲股市周一走低，因金融股下跌带来的拖累，盖过眼镜生产商Luxottica 和Essilor 上涨带来的提振。两公司之前同意合并，交易价值为460亿欧元。
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