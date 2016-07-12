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市场报道 | 2016年 7月 13日 星期三 04:17 BJT

纽约期市：期棉反弹至逾两年高位，因美国农业部供需报告利好

路透7月12日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二急升至逾两年最高，突破70美分大关，因美国农业部全球供需报告利好。

美国农业部下调2016/17作物年末全球库存预估，并在其月度全球农产品供需预估报告(WASDE)中将美国出口预估上调至四年高位。

FCStone Merchant Services销售董事Jim Lambert称，投机客现在看好低价棉花是买入的好时机。他注意到价格急升是受到中国需求强劲、巴基斯坦作物出现问题和印度种植面积减少等因素提振。

12月期棉合约 收高3美分，或4.43%，报每磅70.78美分，为去年8月初以来的最大百分比增幅。交易区间为67.37-70.78美分，为2014年7月以来最高。

期货市场总成交量增加17,866口，至53,176口。前一交易日未平仓合约数量增加9,812口，至197,928口。

美元指数 下跌0.13%，汤森路透跟踪19种主张要商品CoreCommodity CRB指数 上涨1.89%(完)

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日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 刘静；审校 李军)

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